جريمة مروعة بالعراق.. 3 أشقاء يطعنون ابن عمهم حتى الموت

أفادت الشرطة العراقية، اليوم السبت، أن 3 أشقاء أقدموا على قتل ابن عمهم، في حادثة مروعة وقعت جنوبي بغداد، نتيجة خلافات عائلية لم تُعرف أسبابها بعد.
وأضافت أن “المتهمين حاصروا ابن عمهم داخل أحد الأحياء في ناحية الرشيد، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه قبل أن ينهالوا عليه بالطعنات”.
وتابع بيان الشرطة، أن “الضحية تلقى عددا من الطعنات في مناطق متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته في موقع الحادث”، مشيرا إلى أن “الجناة فرّوا إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة وتعقب الجناة”.