جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس

تترقب جماهير الملاكمة حول العالم مساء السبت 13 سبتمبر الجاري، الحدث الأبرز على أرض ملعب أليجيانت ستاديوم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، حيث النزال الاستثنائي بين المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز بالأمريكي تيرينس كراوفورد ضمن فعاليات موسم الرياض، ويدافع فيها كانيلو عن اللقب الموحّد للوزن فوق المتوسط (Undisputed Super Middleweight Championship)، الذي يشمل أحزمةWBA, WBC, IBF، WBO.

وتشهد البطاقة الرئيسة نزالات قوية والقمة المرتقبة، ويخوض الإيرلندي كالوم والش (12-0، 10 بالضربة القاضية) نزالًا في وزن السوبر ولتر أمام الأمريكي فيرناندو فارغاس جونيور (13-1، 12 بالضربة القاضية), ويدخل الفرنسي كريستيان مبيلي، المصنف الأول عالميًا في وزن السوبر متوسط وصاحب السجل المثالي (29-0، 24 بالضربة القاضية)، اختبارًا صعبًا أمام الغواتيمالي ليستر مارتينيز (19-0، 16 بالضربة القاضية).

ويظهر الملاكم السعودي محمد العقل (4-0، 2 بالضربة القاضية) في نزال مرتقب ضد الأمريكي ترافيس كينت كراوفورد، في وزن الكروزرويت، وهي مواجهة تحظى بترقب خاص من الجمهور السعودي.

أما النزالات التمهيدية، فستشهد لقاء الأوكراني سيرهيي بوهاتشوك بالأمريكي براندون آدامز في وزن الوسط ضمن عشر جولات قوية، ويواجه الكازاخستاني إيفان ديشكو الأمريكي جيرماين فرانكلين جونيور في الوزن الثقيل.

وفي السوبر فيذر، يدخل الياباني ريتو تسوتسومي اختبارًا من ست جولات أمام الأمريكي خافيير مارتينيز، ويخوض السعودي سلطان المحمد مواجهة خاصة أمام الأمريكي مارتن كارابالو في السوبر لايت على مدى أربع جولات.

ويلتقي الأمريكي ستيفن نيلسون بالكوبي رايكو سانتانا في وزن خفيف الثقيل على مدى عشر جولات، وتجمع مواجهة السوبر متوسط بين المكسيكي ماركو فيردي والأوروغوياني ماركوس أوسوريو على مدى ست جولات.

ومع انتهاء النزالات التمهيدية والبطاقات المساندة، تتجه كل الأنظار إلى النزال الرئيس الذي يضع كانيلو وكراوفورد وجهًا لوجه في مواجهة يسعى كل طرف لكتابة إنجاز جديد في سجله.