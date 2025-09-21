Icon

سلط الفيلم الضوء على المراحل التاريخية لتطور الجمعية

جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ مساءً
جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

أنتجت جمعية البر بالرياض فيلمًا وثائقيًا خاصًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، استعرضت فيه مسيرتها الممتدة لأكثر من سبعين عامًا، بدءًا من نشأتها عام 1374هـ على يد مؤسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله– عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض ورئيسًا لمجلس إدارة الجمعية.

الفيلم تضمن مشاهد أرشيفية نادرة بصوت وصورة الملك سلمان خلال فترة ترؤسه للجمعية، وهو يتابع تفاصيل العمل الخيري ويوجه بخدمة المحتاجين، في مشهد يرسخ أن هذه الجمعية العريقة انطلقت من رؤية قائد آمن بأهمية العمل الاجتماعي المنظم، لتنتقل من مرحلة التأسيس والبناء إلى التميز والريادة.

مراحل تاريخية

وسلط الفيلم الضوء على المراحل التاريخية لتطور الجمعية، وكيف تحولت من صندوق محدود للمساعدات العينية البسيطة يخدم أحياء الرياض، إلى مؤسسة خيرية رائدة تقدم عشرات البرامج والمشاريع النوعية، وتستثمر التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتسهيل خدماتها، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وتعزيز دوره التنموي.

كما وثّق الفيلم قصة العمل الخيري في المجتمع السعودي منذ بداياته، حين كان الجار يساند جاره والحي يتكاتف كأسرة واحدة، حتى نشأت الحاجة لمؤسسات تتولى تنظيم هذا العطاء وضمان وصوله إلى الأسر المستحقة بمختلف المجالات.

واختُتم الفيلم برسالة وطنية حملت شعار “عزنا بطبعنا”، تأكيدًا على أن مسيرة الجمعية الممتدة هي جزء من مسيرة الوطن ونهضته، وأن الخير الذي أسس له الملك سلمان –حفظه الله– يظل شاهدًا على قيم الإنسانية والتكافل التي تميز المجتمع السعودي.

