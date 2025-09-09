هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض ارتفاع أسعار النفط فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران
رفعت منصة الإعلانات “PubMatic” دعوى قضائية ضد شركة جوجل، التابعة لشركة ألفابت، مطالبةً بمليارات الدولارات بزعم أن عملاق البحث احتكر سوق تقنيات الإعلان بشكل غير قانوني.
وتُعدّ هذه الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الاثنين في محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا، هي الثانية التي ترفعها منصة تبادل إعلانات ضد عملاق التكنولوجيا منذ أن حكم قاضٍ فيدرالي في أبريل بأن جوجل احتكرت بشكل غير قانوني سوقين تقنيين رئيسيين، هما منصات تبادل الإعلانات والأدوات التي تستخدمها مواقع الويب لبيع مساحات إعلانية، والمعروفة باسم خوادم الإعلانات.
وحدد القاضي في فرجينيا، الذي انحاز إلى وزارة العدل وعدد من الولايات في أبريل، موعدًا لمحاكمة أخرى هذا الشهر لتحديد ما إذا كان على جوجل بيع أجزاء من أعمالها في الإعلانات لمعالجة هذا السلوك غير القانوني، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية Business”.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “PubMatic”، راجيف جويل، إن الحكم السابق بأن جوجل احتفظت بشكل غير قانوني بوضع احتكاري في تقنيات الإعلان كان “مهمًا ولكنه ليس كاملًا”.
وأضاف أن دعوى شركته لا تتعلق بالمال فحسب، بل تهدف أيضًا لضمان عمل أسواق الإعلانات عبر الإنترنت بشكل صحيح.
وقال جويل في مقابلة: “شعرنا لسنوات عديدة بأنه بغض النظر عن مدى إبداعنا كان هناك حاجز يعيقنا”، مضيفًا: “هذا الحاجز لم يكن حدود تقنيتنا. (بل) كان احتكار جوجل غير القانوني. في كل مرة كنا نتكيف أو نبتكر، تجد جوجل طرقًا جديدة لتغيير المعادلة لصالحها على نحوٍ غير نزيه”.
وتساعد “PubMatic” مواقع الويب، بما في ذلك منصة إكس التابع لإيلون ماسك، على بيع مساحات إعلانية. وفكرت جوجل في شراء الشركة عام 2011، وفقًا لوثائق وشهادات من محاكمة مكافحة الاحتكار العام الماضي، لكنها اشترت بدلًا من ذلك مزود تقنية الإعلان “AdMeld”.