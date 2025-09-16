Icon

جيسوس بالمؤتمر الصحفي لمباراة النصر واستقلال دوشنبه: هدفنا لقب الدوري

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ مساءً
جيسوس بالمؤتمر الصحفي لمباراة النصر واستقلال دوشنبه: هدفنا لقب الدوري
المواطن - فريق التحرير

أكد المدير الفني لفريق النصر جورجي جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي غدًا، أن هدف الفريق الأول هذا الموسم هو تحقيق لقب الدوري، مشيرًا إلى أن دوري أبطال آسيا 2 تأتي ضمن طموحات الفريق، رغم أن مكان النصر الطبيعي هو المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح البرتغالي جيسوس أن الفوز في المواجهة الافتتاحية للبطولة يمثل خطوة مهمة في طريق المنافسة على اللقب، داعيًا جماهير النصر إلى الحضور ومؤازرة الفريق كما اعتادوا.

وعن تحويل مركز البرازيلي أنجيلو, أكد أن اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة، واكتشف له مركزًا جديدًا في وسط الميدان، لافتًا النظر إلى أنه ما زال في مرحلة استكشاف التشكيلة الأنسب.

من جانبه، شدد مهاجم النصر هارون كمارا على عزمه بذل المزيد من الجهد في التدريبات ليكون عند حسن ظن المدرب الذي اختاره لتمثيل الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين يتطلعون لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز في المباراة.

وفي المقابل، أبدى مدرب فريق استقلال الطاجيكي يوري باتورينكو، احترامه لفريق النصر وما يضمه من أسماء عالمية، مبينًا أن فريقه يسعى لإظهار شخصيته وإمكاناته، معتمدًا على التنظيم الدفاعي في مواجهة الغد لإثبات قدراته.

