جيش الاحتلال يستعد لبدء الاجتياح البري لغزة

مع مواصلة القصف والنزوح، يستعد الجيش الإسرائيلي لبدء الاجتياح البري لكامل مدينة غزة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

فيما يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لبحث مواصلة احتلال القطاع الفلسطيني، والعمليات في غزة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

بالتزامن حذر الجيش الإسرائيلي من أن بقاء سكان مدينة غزة في المنطقة “يعرضهم للخطر”، مجددا دعوات المغادرة، والتوجه نحو أماكن حددها في الجنوب.

كما أكد في بيان أن المدينة تشكل “موقع عمليات خطراً”.