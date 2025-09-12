Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

جيش الاحتلال يستعد لبدء الاجتياح البري لغزة

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٤ مساءً
جيش الاحتلال يستعد لبدء الاجتياح البري لغزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع مواصلة القصف والنزوح، يستعد الجيش الإسرائيلي لبدء الاجتياح البري لكامل مدينة غزة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

فيما يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لبحث مواصلة احتلال القطاع الفلسطيني، والعمليات في غزة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

قد يهمّك أيضاً
تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد دخول الوزراء إلى الملاجئ

تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد دخول الوزراء إلى الملاجئ

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة أهالي غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة أهالي غزة

بالتزامن حذر الجيش الإسرائيلي من أن بقاء سكان مدينة غزة في المنطقة “يعرضهم للخطر”، مجددا دعوات المغادرة، والتوجه نحو أماكن حددها في الجنوب.

كما أكد في بيان أن المدينة تشكل “موقع عمليات خطراً”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة...

السعودية اليوم
ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
العالم

ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا...

العالم
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
العالم

وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة:...

العالم
إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة
العالم

إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في...

العالم