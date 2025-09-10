حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار معرض الصقور والصيد 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي أرامكو تعلن بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار آيفون 17 إير.. أنحف أجهزة أبل بقدرات خرافية 9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور
أعلن الجيش البولندي، إسقاط طائرات مسيرة انتهكت مجاله الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذه الخطوة، فيما يُعدّ استفزازًا كبيرًا لأوروبا وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأوضحت قيادة العمليات البولندية في منشور لها، “هذا عمل عدواني شكّل تهديدًا حقيقيًا لسلامة مواطنينا”، فيما قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن المجال الجوي البولندي قد انتهك من قِبل “عدد هائل من الطائرات الروسية المسيرة” التي أُسقطت، مؤكدا أنه على اتصال دائم بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء بولندا.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن 8 طائرات مسيرة على الأقل من طراز “شاهد” كانت موجهة نحو بولندا، فيما وصفه بأنه “سابقة خطيرة للغاية لأوروبا”، وقد تعرضت بلاده لهجوم روسي شمل 415 طائرة مسيرة و40 صاروخًا خلال الليل.
وقال الرئيس البولندي، كارول ناوروكي، قبيل اجتماع طارئ لمكتب الأمن القومي البولندي: “أمن وطننا هو أولويتنا القصوى”.
يذكر أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو اتفاق دفاعي عبر الأطلسي تشارك فيه الولايات المتحدة، ويعتمد مبدأ أن أي هجوم على أحد الأطراف هو هجوم على الجميع، وقد اهتزت ثقة الأوروبيين بموثوقية هذا الاتفاق في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دعا، إلى جانب أعضاء بارزين في حكومته، أوروبا إلى قيادة الدفاع عن نفسها.
وشكر الجيش البولندي هولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على مساهمتها بطائرات مقاتلة من طراز F-35 في العمليات الدفاعية خلال الليل، ووصف زعيم أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي، السويد، وجود طائرات روسية بدون طيار فوق بولندا بأنه “غير مقبول”.