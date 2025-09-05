حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك روسيا تسمح بدخول الصينيين بدون تأشيرة كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟ ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .. الأحد المقبل
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة العرضيات، اليوم الجمعة، حادث وميض لحظي في مطعم.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن الحادث نتج عنه أضرار مادية، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.
#الدفاع_المدني بمحافظة العرضيات يباشر حادث وميض لحظي في مطعم، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات. pic.twitter.com/otApHLQW5u
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 5, 2025