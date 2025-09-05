حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة العرضيات، اليوم الجمعة، حادث وميض لحظي في مطعم.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن الحادث نتج عنه أضرار مادية، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.