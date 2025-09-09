Icon

حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٠ مساءً
حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل
المواطن - واس

أعلنت حافلات المدينة عن توفير خدمة النقل الترددي لزوار ملتقى “ذات نخل” للتمور الفاخرة، المقام خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وتنطلق الرحلات يوميًّا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا عبر محطة مركز التأهيل الشامل، مع إتاحة الوصول إليها لمستخدمي النقل العام عبر المسار رقم (391) عند نقطة المركز. ويهدف هذا التنظيم إلى تسهيل تنقل الزوار وتعزيز تجربتهم خلال فعاليات الملتقى.

