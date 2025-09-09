أبل تكشف عن iOS 26 بتجربة بصرية وذكاء اصطناعي متطور إحباط تهريب 5,580 قرصًا من الإمفيتامين في جازان حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء قطر انهيار وزيرة الصحة السويدية الجديدة خلال مؤتمر صحفي ولقطات توثق الجنيه المصري يرتفع مقابل الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر: اعتداء آثم وسافر على السيادة التجارة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية إلكترونيًا السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر
أعلنت حافلات المدينة عن توفير خدمة النقل الترددي لزوار ملتقى “ذات نخل” للتمور الفاخرة، المقام خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري.
وتنطلق الرحلات يوميًّا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا عبر محطة مركز التأهيل الشامل، مع إتاحة الوصول إليها لمستخدمي النقل العام عبر المسار رقم (391) عند نقطة المركز. ويهدف هذا التنظيم إلى تسهيل تنقل الزوار وتعزيز تجربتهم خلال فعاليات الملتقى.