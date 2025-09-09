حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل

أعلنت حافلات المدينة عن توفير خدمة النقل الترددي لزوار ملتقى “ذات نخل” للتمور الفاخرة، المقام خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وتنطلق الرحلات يوميًّا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا عبر محطة مركز التأهيل الشامل، مع إتاحة الوصول إليها لمستخدمي النقل العام عبر المسار رقم (391) عند نقطة المركز. ويهدف هذا التنظيم إلى تسهيل تنقل الزوار وتعزيز تجربتهم خلال فعاليات الملتقى.