حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١١ مساءً
حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة ، نجران، الشرقية ، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

