حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم

محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بإحدى كليتيه لأخيه الرياض تستضيف مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.. غداً مضمار بطول 800 متر في الظاهرية لتعزيز نمط الحياة الصحي التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة ، نجران، الشرقية ، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة.