حالة مطرية على محافظات الليث والقنفذة والعرضيات

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له, اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية على محافظات الليث، والقنفذة، والعرضيات؛ تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير, والباحة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران.