تستمر حتى المساء

حالة مطرية على محافظات الليث والقنفذة والعرضيات

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٨ مساءً
حالة مطرية على محافظات الليث والقنفذة والعرضيات
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له, اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية على محافظات الليث، والقنفذة، والعرضيات؛ تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار على الباحة حتى الـ 8 مساء

أمطار على الباحة حتى الـ 8 مساء

أمطار غزيرة على منطقة #الحدود_الشمالية

أمطار غزيرة على منطقة #الحدود_الشمالية

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير, والباحة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران.

