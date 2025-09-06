حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظتي الليث (بني يزيد، جذم، يلملم)، وأضم، يصحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.