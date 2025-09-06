Icon

حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء Icon الجامعة العربية تحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط Icon وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت Icon المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة Icon زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظتي الليث (بني يزيد، جذم، يلملم)، وأضم، يصحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أهالي #أضم ينعون عابد الحساني شهيد الواجب بالحد الجنوبي

أهالي #أضم ينعون عابد الحساني شهيد الواجب بالحد الجنوبي

مصادر “المواطن”: تشييد سدود وخزانات جوفية وسطحية في أضم ومراكزها

مصادر “المواطن”: تشييد سدود وخزانات جوفية وسطحية في أضم ومراكزها

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد