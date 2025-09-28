حالة مطرية على منطقة جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية على محافظات هروب، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والطوال.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.