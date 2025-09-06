الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟ حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن حالة مطرية ورياح نشطة على جازان المنافذ الجمركية تسجل 1404 حالات ضبط خلال أسبوع 5 مؤشرات على تعافي الكبد الدهني خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. غدًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والحرث، والعارضة.
وبين أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.