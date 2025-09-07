مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فالنتين أتانجانا أهلاوي سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب
أعلنت سلطات الحماية المدنية في البرتغال وإسبانيا، أمس، أن مئات من عناصر الإطفاء يواصلون جهودهم لإخماد حرائق غابات جديدة اندلعت في البلدين، وذلك عقب صيف شهد حرائق مدمرة في المنطقة.
وأوضحت السلطات البرتغالية بأن الحريق الأكبر يتركز في منطقة سِيّا بوسط البلاد، إذ نُشر نحو (600) عنصر إطفاء لمكافحة النيران التي أجّجتها رياح قوية، ما أدى إلى إغلاق طرق عدة.
وفي إسبانيا، أفادت السلطات البيئية في منطقة قشتالة وليون أن أحد الحرائق التي اندلعـت في أغسطس الماضي قد اشتعل مجددًا، السبت، بفعل الرياح القوية.
وكانت إسبانيا قد رفعت الأحد الماضي حالة الطوارئ التي استمرت عدة أسابيع نتيجة موجة حرائق تعد من الأسوأ في السنوات الأخيرة، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأتت النيران على أكثر من (300) ألف هكتار.