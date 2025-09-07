حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا

أعلنت سلطات الحماية المدنية في البرتغال وإسبانيا، أمس، أن مئات من عناصر الإطفاء يواصلون جهودهم لإخماد حرائق غابات جديدة اندلعت في البلدين، وذلك عقب صيف شهد حرائق مدمرة في المنطقة.

وأوضحت السلطات البرتغالية بأن الحريق الأكبر يتركز في منطقة سِيّا بوسط البلاد، إذ نُشر نحو (600) عنصر إطفاء لمكافحة النيران التي أجّجتها رياح قوية، ما أدى إلى إغلاق طرق عدة.

وفي إسبانيا، أفادت السلطات البيئية في منطقة قشتالة وليون أن أحد الحرائق التي اندلعـت في أغسطس الماضي قد اشتعل مجددًا، السبت، بفعل الرياح القوية.

وكانت إسبانيا قد رفعت الأحد الماضي حالة الطوارئ التي استمرت عدة أسابيع نتيجة موجة حرائق تعد من الأسوأ في السنوات الأخيرة، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأتت النيران على أكثر من (300) ألف هكتار.