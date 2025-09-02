Icon

حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 57.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

