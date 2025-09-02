شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح وظائف شاغرة لدى شركة الدواء السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك الهجن السعودية تحقق المراكز الأولى بافتتاحية مهرجان ولي العهد بالطائف السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 57.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.