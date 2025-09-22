ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني
تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.
ويقدم حرس الحدود في العرض الإبداعي للفعالية، مسيرات برية، والتجهيزات العسكرية، وعربات ومدرعات وأسلحة حديثة ومتطورة مخصصة للمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ المستخدمة في الميدان، وكتلة المشاة.
وتستعرض المديرية في المعرض المصاحب، أبرز منجزاتها في حماية الحدود البرية والبحرية، وجهودها في تعزيز الأمن والسلامة، وتطوير قدراتها العملياتية والميدانية، من خلال تسخير التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء.