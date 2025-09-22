حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.

ويقدم حرس الحدود في العرض الإبداعي للفعالية، مسيرات برية، والتجهيزات العسكرية، وعربات ومدرعات وأسلحة حديثة ومتطورة مخصصة للمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ المستخدمة في الميدان، وكتلة المشاة.

وتستعرض المديرية في المعرض المصاحب، أبرز منجزاتها في حماية الحدود البرية والبحرية، وجهودها في تعزيز الأمن والسلامة، وتطوير قدراتها العملياتية والميدانية، من خلال تسخير التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء.