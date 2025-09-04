إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى طيران الرياض منصة إحسان: دعم 70 ألف طالب وطالبة بمشروعات تعليمية خيرية الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان “عجيب” تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية منتخب السعودية يهزم مقدونيا وديًا بهدفي البريكان والحمدان
قدمت دوريات البحث والإنقاذ لحرس الحدود بمنطقة نجران المساعدة لمواطن علقت مركبته في الكثبان الرملية بمحافظة شرورة.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
