حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية

قدمت دوريات البحث والإنقاذ لحرس الحدود بمنطقة نجران المساعدة لمواطن علقت مركبته في الكثبان الرملية بمحافظة شرورة.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.