حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢١ مساءً
حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير
المواطن - واس

نفّذت قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، حملة بيئية لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية.

وشملت الحملة إزالة المخلفات من الشاطئ والمناطق المجاورة له، بمشاركة ميدانية من منسوبي حرس الحدود والمتطوعين بالمحافظة، بهدف ترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة البحرية وتعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الأنشطة التوعوية التي ينفّذها حرس الحدود في مختلف مناطق المملكة، للإسهام في حماية البيئة البحرية والساحلية، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.

