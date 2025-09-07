حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا فيديو غامض من كازاخستان يثير جدلًا حول باب جبلي عملاق! بدء أولى مراحل خسوف القمر تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق
نفّذت قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، حملة بيئية لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية.
وشملت الحملة إزالة المخلفات من الشاطئ والمناطق المجاورة له، بمشاركة ميدانية من منسوبي حرس الحدود والمتطوعين بالمحافظة، بهدف ترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة البحرية وتعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الأنشطة التوعوية التي ينفّذها حرس الحدود في مختلف مناطق المملكة، للإسهام في حماية البيئة البحرية والساحلية، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.