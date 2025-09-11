Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

أخبار رئيسية
حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق في ينبع

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمحافظة ينبع، اليوم الخميس، طفلة مقيمة من الجنسية الباكستانية من الغرق، أثناء ممارستها السباحة في أحد المواقع البحرية بالمنطقة.

وأوضح حرس الحدود، عبر حسابه في منصة “إكس”، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، ونقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

من جانبها، أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في المواقع المخصصة فقط، مشددة على أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة الفورية عند حدوث أي طارئ.

