حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق في ينبع

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمحافظة ينبع، اليوم الخميس، طفلة مقيمة من الجنسية الباكستانية من الغرق، أثناء ممارستها السباحة في أحد المواقع البحرية بالمنطقة.

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق

وأوضح حرس الحدود، عبر حسابه في منصة “إكس”، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، ونقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

من جانبها، أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في المواقع المخصصة فقط، مشددة على أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة الفورية عند حدوث أي طارئ.