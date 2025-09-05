Icon

تم تقديم المساعدة له ونقله إلى المستشفى

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٤ مساءً
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في فرسان بمنطقة جازان مواطنًا تعرض لوعكة صحية في واسطته البحرية، وتم تقديم المساعدة له ونقله إلى المستشفى.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

