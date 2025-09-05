مليونيرة صغيرة السن تكشف الخدعة الذهبية لتوفير المال الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القردة تعديلات في الحكومة البريطانية بعد استقالة راينر إنقاذ حياة معتمر إندونيسي في المسجد الحرام بعد توقف قلبه تحذير.. استخدام الجوال في الحمّام يزيد خطر البواسير حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير بوتين يتوعد بقصف أي قوة غربية في أوكرانيا متنزه الأمير مشعل.. وجهة سياحية جاذبة للباحثين عن الطبيعة الخلابة والاسترخاء الهجن السعودية تخطف 30 شوطًا في “اللقايا” بمهرجان ولي العهد
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في فرسان بمنطقة جازان مواطنًا تعرض لوعكة صحية في واسطته البحرية، وتم تقديم المساعدة له ونقله إلى المستشفى.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.