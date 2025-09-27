Icon

حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية بمكة المكرمة

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٤ مساءً
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية بمكة المكرمة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم.

الالتزام بإرشادات السلامة البحرية

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

ترقية 3419 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

إحباط محاولات تهريب قرابة طنٍّ من الحشيش في شهر واحد وسقوط 17...

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة مكة المكرمة
قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة
لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة
وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران
القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان
طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة
حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 
أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة
