حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، حادث حريق اندلع في عدد من المستودعات، فيما لا تزال أعمال الإخماد مستمرة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة إكس إن الفرق الميدانية تباشر الحادث بكامل تجهيزاتها، وتعمل على احتواء الحريق ومنع انتشاره.