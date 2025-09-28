وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95 أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم على كنيسة بميشيجان الأمريكية وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، حادث حريق اندلع في عدد من المستودعات، فيما لا تزال أعمال الإخماد مستمرة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة إكس إن الفرق الميدانية تباشر الحادث بكامل تجهيزاتها، وتعمل على احتواء الحريق ومنع انتشاره.