حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، اليوم السبت، أنه تم استدعاء نحو 100 من رجال الإطفاء لإخماد حريق اندلع، في المقر السابق للهيئة المعروف باسم “مركز التلفزيون” في منطقة وايت سيتي غرب لندن.

حريق هائل في لندن

وأضافت أن الحريق شبّ في مبنى مكوَّن من تسعة طوابق بعد الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن ألسنة اللهب امتدت إلى الطوابق العليا، حيث طالت مطعمًا وسطحًا خارجيًا ومجارٍ هوائية.

يأتي ذلك فيما أكدت السلطات أن سبب الحريق لم يُعرف بعد، بينما لم ترد أي بلاغات عن وقوع إصابات أو وفيات.