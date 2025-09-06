Icon

في منطقة وايت سيتي غرب العاصمة

حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٨ مساءً
حريق هائل يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن
المواطن - فريق التحرير

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، اليوم السبت، أنه تم استدعاء نحو 100 من رجال الإطفاء لإخماد حريق اندلع، في المقر السابق للهيئة المعروف باسم “مركز التلفزيون” في منطقة وايت سيتي غرب لندن.

حريق هائل في لندن

وأضافت أن الحريق شبّ في مبنى مكوَّن من تسعة طوابق بعد الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن ألسنة اللهب امتدت إلى الطوابق العليا، حيث طالت مطعمًا وسطحًا خارجيًا ومجارٍ هوائية.

يأتي ذلك فيما أكدت السلطات أن سبب الحريق لم يُعرف بعد، بينما لم ترد أي بلاغات عن وقوع إصابات أو وفيات.

 

