حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا

عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة
تسبب حريق اندلع صباح اليوم في برج تحكم لشركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” ببلدة جيرفيش قرب ماجدبورج في اضطراب حركة القطارات بعيدة المدى بين ماجدبورج وبراندنبورج هافل.
وأفادت الشركة أن الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد، أدى إلى إغلاق جميع السكك بمحطة جيرفيش، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمبنى تُقدر بملايين يورو.
وأكدت المتحدثة باسم “دويتشه بان” أن فرقها تعمل على إصلاح الأعطال لكن دون تحديد موعد لعودة الحركة لطبيعتها.
وذكرت الشرطة أن التحقيقات ستتولاها الشرطة الاتحادية لاحقًا، بينما تم تحويل مسارات القطارات السريعة بين برلين وماجدبورج، مما قد يتسبب في تأخير بالرحلات.