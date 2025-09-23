حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا

تسبب حريق اندلع صباح اليوم في برج تحكم لشركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” ببلدة جيرفيش قرب ماجدبورج في اضطراب حركة القطارات بعيدة المدى بين ماجدبورج وبراندنبورج هافل.

حريق في ألمانيا

وأفادت الشركة أن الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد، أدى إلى إغلاق جميع السكك بمحطة جيرفيش، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمبنى تُقدر بملايين يورو.

وأكدت المتحدثة باسم “دويتشه بان” أن فرقها تعمل على إصلاح الأعطال لكن دون تحديد موعد لعودة الحركة لطبيعتها.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات ستتولاها الشرطة الاتحادية لاحقًا، بينما تم تحويل مسارات القطارات السريعة بين برلين وماجدبورج، مما قد يتسبب في تأخير بالرحلات.