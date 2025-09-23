Icon

عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة Icon مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر Icon وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة Icon الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية Icon الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران Icon وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن Icon الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين  Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن Icon موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في برج تحكم

حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب حريق اندلع صباح اليوم في برج تحكم لشركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” ببلدة جيرفيش قرب ماجدبورج في اضطراب حركة القطارات بعيدة المدى بين ماجدبورج وبراندنبورج هافل.

حريق في ألمانيا

وأفادت الشركة أن الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد، أدى إلى إغلاق جميع السكك بمحطة جيرفيش، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمبنى تُقدر بملايين يورو.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. ألمانيا تحقق الفوز على أستراليا في كأس القارات

بالفيديو.. ألمانيا تحقق الفوز على أستراليا في كأس القارات

66 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في ألمانيا

66 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في ألمانيا

وأكدت المتحدثة باسم “دويتشه بان” أن فرقها تعمل على إصلاح الأعطال لكن دون تحديد موعد لعودة الحركة لطبيعتها.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات ستتولاها الشرطة الاتحادية لاحقًا، بينما تم تحويل مسارات القطارات السريعة بين برلين وماجدبورج، مما قد يتسبب في تأخير بالرحلات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ألمانيا تؤكد أهمية البدء في إجراءات حل الدولتين
العالم

ألمانيا تؤكد أهمية البدء في إجراءات حل...

العالم