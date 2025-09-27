حريق يوقف الخدمات الحكومية الإلكترونية في كوريا الجنوبية

توقفت الخدمات الحكومية الإلكترونية في كوريا الجنوبية بعد اندلاع حريق في مركز البيانات الوطني.

توقف الخدمات الإلكترونية في كوريا

وأفادت وكالة (يونهاب) للأنباء الكورية اليوم أن الحريق اندلع في الساعة 8:20 مساءً بالتوقيت المحلي أمس (11:20 بتوقيت غرينتش) في الخدمة الوطنية لموارد المعلومات في مدينة دايجون وسط البلاد، نتيجة انفجار بطارية في غرفة أجهزة الحاسوب بالطابق الخامس من المبنى.

وأضافت وكالة يونهاب، أن الحريق أدى إلى تعليق تشغيل 647 خدمة ونظام حكومي إلكتروني.