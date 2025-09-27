حريق يوقف الخدمات الحكومية الإلكترونية في كوريا الجنوبية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
توقفت الخدمات الحكومية الإلكترونية في كوريا الجنوبية بعد اندلاع حريق في مركز البيانات الوطني.
وأفادت وكالة (يونهاب) للأنباء الكورية اليوم أن الحريق اندلع في الساعة 8:20 مساءً بالتوقيت المحلي أمس (11:20 بتوقيت غرينتش) في الخدمة الوطنية لموارد المعلومات في مدينة دايجون وسط البلاد، نتيجة انفجار بطارية في غرفة أجهزة الحاسوب بالطابق الخامس من المبنى.
وأضافت وكالة يونهاب، أن الحريق أدى إلى تعليق تشغيل 647 خدمة ونظام حكومي إلكتروني.