Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
أكد إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر

حساب المواطن يوضح خطوات الاستعلام عن الدعم

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
حساب المواطن يوضح خطوات الاستعلام عن الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المستفدين بشأن طريقة الاستعلام عن الدعم، مؤكدا أنه تم إيداع الدعم لشهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم وصول الدعم، حيث أوضح البرنامج بقوله : أهلاً بك، تم إيداع الدعم المخصص لشهر” سبتمبر” وبإمكانها التوجه إلى حسابها والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول ، الدفعات المالية “،نسعد بخدمتك”.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يُجيب عن 5 أسئلة أهمها هل يزيد مبلغ الدعم؟

حساب المواطن يُجيب عن 5 أسئلة أهمها هل يزيد مبلغ الدعم؟

حساب المواطن يرد على مستفيدين لم يصرف لهم الدعم

حساب المواطن يرد على مستفيدين لم يصرف لهم الدعم

دعم حساب المواطن

وفي يوقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 253 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 لشهر سبتمبر
أخبار رئيسية

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ...

أخبار رئيسية
إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات
السعودية اليوم

إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات

السعودية اليوم
بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر
السعودية اليوم

بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر

السعودية اليوم
حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي

أخبار رئيسية
خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94
السعودية اليوم

خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن...

السعودية اليوم
توضيح من حساب المواطن بشأن تقييم الأصول
أخبار رئيسية

توضيح من حساب المواطن بشأن تقييم الأصول

أخبار رئيسية
آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن
السعودية اليوم

آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن

السعودية اليوم