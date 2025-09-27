حساب المواطن: 3 خطوات لتعديل الآيبان البنكي للمستفيد

أكد برنامج حساب المواطن أهمية تعديل البيانات في حال طرأ أي تغيير عليها لاسيما الآيبان البنكي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق الحساب (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، الحساب البنكي)، وسوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

في سياق متصل، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

إيداع حساب المواطن

كذلك يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب المواطن”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

كذلك أعلن برنامج حساب المواطن، مساء الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 95 لشهر أكتوبر 2025.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 95 (شهر أكتوبر 2025)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIoKoE — حساب المواطن (@citizenaccount) September 25, 2025

هذا ويترقب مستفيدو برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الجديدة لشهر أكتوبر المقبل، وهي الدفعة الـ 95 من الدعم.

دعم حساب المواطن للدفعة 95

ومن المتوقع أن يتم تقديم إيداع الدعم ليوم واحد، حيث يصادف يوم الدعم يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك سيتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، بدلا من يوم الجمعة 10 أكتوبر.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد في حالة صادف إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب

وتابع برنامج حساب المواطن، أن خطوات الإضافة تتم من خلال الدخول إلى “بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم اضافة وحفظ.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين لحساب المستفيد الرئيسي للاستفادة من الدعم حال توفر الأهلية والاستحقاق.

تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال "ملف المستفيد ، بيانات عامة" وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم اضافة وحفظ ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق : https://t.co/1KRHg5hToB ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 21, 2025

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.