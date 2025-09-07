Icon

ستصل رسالة نصية في حال تم التحقق

حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن أنه بالإمكان تغيير الآيبان البنكي عن طريق الحساب (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، الحساب البنكي)، وسوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

في سياق متصل، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

إيداع حساب المواطن

كذلك يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على موقع البرنامج
  2. الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
  3. إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  4. إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  5. إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
  6. تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

