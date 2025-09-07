زلزال يضرب الأرجنتين وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء
أوضح برنامج حساب المواطن أنه بالإمكان تغيير الآيبان البنكي عن طريق الحساب (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، الحساب البنكي)، وسوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.
في سياق متصل، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
كذلك يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.