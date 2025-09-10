تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية تنبيه من رياح شديدة على حائل أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة سبتمبر حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار
أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 253 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.
وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.