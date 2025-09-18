Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
منها تغي في تركيبة الأسرة

حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٠ مساءً
حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حدد برنامج حساب المواطن، أسباب عدم صرف الدعم للمستفيدين، والتي تشمل عدم أهلية المستفيد الرئيسي في البرنامج، أو تجاوز الحد المانع للدعم، كذلك تغير في تركيبة الأسرة، أو تواجد المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

أسباب عدم صرف دعم حساب المواطن:

  1. عدم أهلية المستفيد الرئيسي في البرنامج
  2. تجاوز الحد المانع للدعم
  3. تغير في تركيبة الأسرة
  4. تواجد المستفيد الرئيسي أو  أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما

 

قد يهمّك أيضاً
بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر مايو شاملًا الدعم الإضافي

بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر مايو شاملًا الدعم الإضافي

توضيح من حساب المواطن لأصحاب القروض

توضيح من حساب المواطن لأصحاب القروض

كذلك أكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم تتحدد بحسب عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل لأفراد الأسرة، واستيفاء معايير الأهلية والاستقحاق.

وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن معرفة أسباب نقص الدعم، وجاء ذلك في رد من حساب الماطن على سؤال مستفيد استفسر عن أسباب نقص الدعم لهذا الشهر.

نقص دعم حساب المواطن

وأجاب حساب المواطن، أنه يمكن معرفة أسباب نقص الدعم من خلال الدخول على حساب المستفيد ثم الضغط على حالة الدفعات.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أن الاستحقاق الفعلي للدعم المالي، بالنسبة للمستفيد، يُحدد بناءً على معايير دقيقة تُطبق على كل متقدم بعد استيفائه لشروط الأهلية.

معايير استحقاق دعم حساب المواطن

وأكد البرنامج عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن هذه المعايير تشمل إجمالي دخل الأسرة وعدد التابعين بالإضافة إلى أعمارهم، حيث تُحتسب هذه البيانات ضمن منظومة مخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأوضح البرنامج بشأن معايير الاستحقاق في حساب المواطن، أن احتساب قيمة الدعم يختلف من حالة إلى أخرى بحسب الوضع المالي وعدد أفراد الأسرة، داعيًا المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقع البرنامج الرسمي من أجل معرفة المبلغ المتوقع صرفه بدقة وشفافية.

حساب المواطن والحد المانع

في سياق متصل، أضاف برنامج حساب المواطن، أن الحد المانع يتحدد بناء على دخل الأسرة وتركيبة وعدد أفرادها.

وقال حساب المواطن بشأن الحد المانع: “يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

حساب المواطن وحالة الاعتراض:

وقال حساب المواطن، في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة الاعتراض: “أهلاً بك ، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الإعتراضات الحالية) ولابد من الموافقة عليه ليتم دراسة اهليتك مرة اخرى، نسعد بخدمتك”.

كذلك أوضح حساب المواطن أنه يجب رفع المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار وهي: فاتورة الكهرباء مرتبطة بالوحدة الإيجارية وبإسم المستفيد الرئيسي بالإضافة إلى سند القبض.

في سياق متصل، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المستفدين بشأن طريقة الاستعلام عن الدعم، مؤكدا أنه تم إيداع الدعم لشهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم وصول الدعم، حيث أوضح البرنامج بقوله : أهلاً بك، تم إيداع الدعم المخصص لشهر” سبتمبر” وبإمكانها التوجه إلى حسابها والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول ، الدفعات المالية “،نسعد بخدمتك”.

دعم حساب المواطن

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 253 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

معرفة قيمة الاستحقاق

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع حساب المواطن
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
  • تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموقف في حساب المواطن حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 سبتمبر
السعودية اليوم

الموقف في حساب المواطن حال الموافقة على...

السعودية اليوم
التابع مُسجل بالتأمينات فما الموقف في حساب المواطن؟
السعودية اليوم

التابع مُسجل بالتأمينات فما الموقف في حساب...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق...

أخبار رئيسية
توضيح من حساب المواطن بشأن الحد المانع
السعودية اليوم

توضيح من حساب المواطن بشأن الحد المانع

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار
أخبار رئيسية

حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 4 خطوات للاستعلام عن حالة الاعتراض
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 خطوات للاستعلام عن حالة...

أخبار رئيسية
هل يؤثر دخل حافز على دعم حساب المواطن؟
السعودية اليوم

هل يؤثر دخل حافز على دعم حساب...

السعودية اليوم
توضيح من حساب المواطن بشأن نقص الدعم
أخبار رئيسية

توضيح من حساب المواطن بشأن نقص الدعم

أخبار رئيسية