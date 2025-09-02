حساب المواطن: 4 حالات لتسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير ضبط مواطنة مخالفة في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك 44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في البرنامج للحصول على الدعم.
وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائل الأسرة مسجون، عائل الأسرة فاقد الأهلية، الزوج متغيب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسر.
أيضا، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد إعادة التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، حال حذف حسابه.
كذلك حدد برنامج حساب المواطن، ضوابط وآلية التسجيل للفرد المستقل، والمستندات المطلوبة للتسجيل، للحصول على الدعم حال استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم.. هل أستطيع التقديم في حساب المواطن بفاتورة الإيجار، علما ان مالك العقار لم يعمل لي عقد إلكتروني فقط فاتورة للإيجار؟”.
وأجاب حساب المواطن، بقوله : “وعليكم السلام ، يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك الدخول إلى حسابك (ملف المستفيد – المرفقات)، نسعد بخدمتك”.
وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 94 (شهر سبتمبر 2025)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.