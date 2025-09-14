Icon

حساب المواطن: 4 خطوات للاستعلام عن حالة الاعتراض

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

حساب المواطن وحالة الاعتراض:

وقال حساب المواطن، في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة الاعتراض: “أهلاً بك ، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الإعتراضات الحالية) ولابد من الموافقة عليه ليتم دراسة اهليتك مرة اخرى، نسعد بخدمتك”.

كذلك أوضح حساب المواطن أنه يجب رفع المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار وهي: فاتورة الكهرباء مرتبطة بالوحدة الإيجارية وبإسم المستفيد الرئيسي بالإضافة إلى سند القبض.

في سياق متصل، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المستفدين بشأن طريقة الاستعلام عن الدعم، مؤكدا أنه تم إيداع الدعم لشهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم وصول الدعم، حيث أوضح البرنامج بقوله : أهلاً بك، تم إيداع الدعم المخصص لشهر” سبتمبر” وبإمكانها التوجه إلى حسابها والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول ، الدفعات المالية “،نسعد بخدمتك”.

دعم حساب المواطن

وفي يوقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 253 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

