حظر لعبة روبلوكس في الأردن

شهدت منصة الألعاب الشهيرة “روبلوكس” توقفاً مفاجئاً عن العمل في الأردن، ما أثار موجة من التساؤلات والجدل بين المستخدمين حول أسباب هذا الانقطاع غير المتوقع، وما إذا كان ناجماً عن عطل تقني أو قرار رسمي بحظر اللعبة.

وأكد عدد من اللاعبين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى المنصة منذ ساعات، في وقت لم تصدر فيه أي جهة رسمية توضيحاً بشأن ما إذا كانت السلطات قد اتخذت قراراً بمنعها داخل البلاد.

ويأتي هذا التوقف في ظل تزايد المطالبات خلال الفترة الماضية من بعض الأهالي في الأردن بضرورة حظر “روبلوكس” بدعوى تأثيرها السلبي على الأطفال، خاصة أنها تُستخدم يومياً من قِبل أكثر من 85 مليون لاعب حول العالم.

وتعد اللعبة واحدة من أبرز المنصات التفاعلية التي تجمع بين اللعب والتواصل الاجتماعي وبناء العوالم الافتراضية، ما جعلها تحظى بانتشار واسع بين فئة اليافعين.

غير أن هذا الانتشار الكبير رافقه قلق متنامٍ بشأن سلامة المستخدمين الصغار، الأمر الذي دفع عدداً من دول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، ففي الإمارات، جرى تقييد بعض ميزات المحادثة وتعزيز أدوات الرقابة لحماية الأطفال، فيما فرضت السعودية وقف المحادثات النصية والصوتية داخل اللعبة كخطوة احترازية رحب بها أولياء الأمور.

أما الكويت، فقد ذهبت أبعد من ذلك وأعلنت حجب “روبلوكس” بالكامل، مؤكدة أن القرار جاء استجابة لشكاوى متكررة حول مخاطرها مثل الاستغلال الإلكتروني والمحتويات غير المناسبة.