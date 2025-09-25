Icon

حفرة ضخمة تظهر وسط بانكوك مبتلعة السيارات وأعمدة الكهرباء

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
حفرة ضخمة تظهر وسط بانكوك مبتلعة السيارات وأعمدة الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

سابق السلطات التايلاندية الوقت منذ صباح أمس الأربعاء، لاحتواء آثار حفرة عملاقة ظهرت بشكل مفاجئ قرب مستشفى في وسط العاصمة بانكوك، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وقطع خدمات أساسية.

وقالت السلطات إن الحفرة، التي بلغ عمقها نحو 50 مترًا وامتدت على مساحة تقارب 900 متر مربع أمام “مستشفى فاجيرا”، تسببت في توقف حركة السير بشكل كامل في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن التربة الناتجة عن أعمال حفر لمشروع مترو أنفاق انزلقت إلى الموقع، مضيفاً: “لحسن الحظ لم تقع أية وفيات أو إصابات”.

انقطاع المياه والكهرباء

من جانبه، قال حاكم بانكوك شادشارت سيتتيبونت إن انفجار أحد الأنابيب تسبّب بانقطاع المياه والكهرباء عن المنطقة، مضيفاً: “المستشفى آمن، لكن القلق الأكبر ما زال قائماً بشأن مركز الشرطة القريب، وقد تم إجلاء السكان احترازياً”.

فيما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطريق وهو ينهار تدريجياً، مع تدفق الماء من أحد أنابيب الصرف، ما أدى إلى سقوط أعمدة الكهرباء.

يذكر أنه بحلول ظهر أمس، أعلنت السلطات أنها نجحت في وقف أي تحرّك إضافي للتربة، مؤكدة أنها تراقب الموقع عن كثب لمنع توسع الحفرة.

