حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب

أثارت المشهورة الصينية قوو تونغ، والتي تبلغ من العمر 37 عامًا، حالة من الجدل الواسع، بعد إعلانها الخضوع لعلاج تجريبي عبر سلسلة من الحقن الطبية التي يُقال إنها قادرة على إعادة اللون الطبيعي للشعر الأبيض.

وقالت في مقطع مصوّر نشرته عبر تطبيق “Douyin”، إنها تلقت عشر جلسات من الحقن بفيتامين B12 المعروف باسم “أدينوسيل كوبالامين”، والمستخدم في الطب الصيني التقليدي لتحفيز إنتاج الميلانين، المادة المسؤولة عن لون الشعر والبشرة.

حقن إخفاء الشيب

وأضافت قوو إن ظهور الشيب في شعرها يعود إلى ضغوط نفسية وحياة غير منتظمة أكثر من كونه عاملًا وراثيًا، مضيفة أن بعض الصور الطبية وثّقت نمو شعر أسود جديد من الجذور، رغم عدم ملاحظتها لنتائج واضحة بسبب انقطاعها عن العلاج لفترة قصيرة.

ويجري العلاج في مستشفى يوييانغ بمدينة شنغهاي على مدار ثلاثة إلى ستة أشهر، ويتضمن حقنًا أسبوعية.

كما أشار الطبيب البريطاني منير سوميجي إلى إمكانية تحفيز الخلايا الميلانينية عبر حقن “الإكسوزومات”، لكنه أكد أن النتائج لا تزال محدودة.

وفي تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”، شدد خبراء تجميل وأطباء جلدية في لندن على أن الأدلة السريرية المتوفرة غير كافية لاعتماد هذه التقنية كحل موثوق للشيب، معتبرين أي تسويق لها بديلاً نهائيًا أمرًا مضللًا.

يأتي ذلك فيما يتواصل الجدل بشأن فعالية هذه الحقن، حيث أعرب أطباء غربيون عن شكوكهم، إذ رأى الدكتور ماغنوس لينش، استشاري الأمراض الجلدية، أن النتائج قد تعود إلى تقنيات مرافقة مثل الوخز الدقيق بالإبر.