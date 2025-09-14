حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات

أقرت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد السعودي للكرة الطائرة، التي عقدت اليوم الأحد افتراضيًا، بمشاركة 33 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، سحب الثقة وحل مجلس إدارة الاتحاد بأكمله، وذلك للمخالفات الإدارية والتنظيمية والتجاوزات المالية التي وردت في تقرير اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بشأن ممارسات رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وجاء انعقاد الجمعية الطارئة، بناءً على طلب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المبني على توجيه رئيس اللجنة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الأمانة العامة للجنة، بشأن التجاوزات والمخالفات التي قام بها رئيس الاتحاد، والتي تطلبت عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والأنظمة.

وصادقت الجمعية على تكليف وليد بن علي المقبل لإدارة الاتحاد لمدة لا تزيد عن 90 يومًا بناءً على ما نصت عليه اللائحة الأساسية للاتحاد السعودي للكرة الطائرة، على أن يتم فتح باب الترشح وعضوية مجلس إدارة الاتحاد قبل انتهاء هذه المدة.

يذكر أن تبني الجمعية العمومية لتقرير اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يأتي امتدادًا لدور اللجنة الأصيل الذي نصت عليه لائحتها الأساسية المتمثل برصد نشاطات الاتحادات الرياضية والرقابة عليها، وأن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة قد وقع اتفاقية الدعم المالي مع اللجنة في الربع الأول من عام 2025م، مما يعزز من دورها في مراقبة الدعم المالي والتنظيمي والإداري للاتحاد، ويضمن توجيه الدعم المالي بشكل منهجي ومحكوم، لخدمة اللعبة ومنسوبيها على النحو الأمثل.