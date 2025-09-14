Icon

حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon ‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة Icon استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها Icon انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة Icon شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو Icon الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تكليف وليد المقبل لإدارة الاتحاد لمدة لا تزيد عن 90 يومًا

حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤١ مساءً
حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقرت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد السعودي للكرة الطائرة، التي عقدت اليوم الأحد افتراضيًا، بمشاركة 33 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، سحب الثقة وحل مجلس إدارة الاتحاد بأكمله، وذلك للمخالفات الإدارية والتنظيمية والتجاوزات المالية التي وردت في تقرير اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بشأن ممارسات رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وجاء انعقاد الجمعية الطارئة، بناءً على طلب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المبني على توجيه رئيس اللجنة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الأمانة العامة للجنة، بشأن التجاوزات والمخالفات التي قام بها رئيس الاتحاد، والتي تطلبت عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والأنظمة.

قد يهمّك أيضاً
اتحاد الطائرة يعتمد آلية صرف المكافآت للاعبي الأخضر

اتحاد الطائرة يعتمد آلية صرف المكافآت للاعبي الأخضر

اتحاد الطائرة يعقد لجنة تدريب المنتخبات.. ويستحدث دوريًا جديدًا

اتحاد الطائرة يعقد لجنة تدريب المنتخبات.. ويستحدث دوريًا جديدًا

وصادقت الجمعية على تكليف وليد بن علي المقبل لإدارة الاتحاد لمدة لا تزيد عن 90 يومًا بناءً على ما نصت عليه اللائحة الأساسية للاتحاد السعودي للكرة الطائرة، على أن يتم فتح باب الترشح وعضوية مجلس إدارة الاتحاد قبل انتهاء هذه المدة.

يذكر أن تبني الجمعية العمومية لتقرير اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يأتي امتدادًا لدور اللجنة الأصيل الذي نصت عليه لائحتها الأساسية المتمثل برصد نشاطات الاتحادات الرياضية والرقابة عليها، وأن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة قد وقع اتفاقية الدعم المالي مع اللجنة في الربع الأول من عام 2025م، مما يعزز من دورها في مراقبة الدعم المالي والتنظيمي والإداري للاتحاد، ويضمن توجيه الدعم المالي بشكل منهجي ومحكوم، لخدمة اللعبة ومنسوبيها على النحو الأمثل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد