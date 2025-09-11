حملة ميدانية لرصد الدراجات النارية المخالفة في خليج سلمان

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
نفَّذت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية، حملة ميدانية في منطقة “خليج سلمان” لرصد الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والتعليمات، ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على السلامة العامة، والمشهد الحضري في المواقع الساحلية.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبدالله مباركي، أن الفرق الرقابية رصدت نشاطًا لتأجير الدراجات النارية بصورة غير نظامية في بعض المواقع البحرية، مؤكدًا أن هذا النشاط يُعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح البلدية.
وأشار مباركي إلى أن ممارسات تأجير الدراجات النارية المخالفة تشكل خطرًا على سلامة مرتادي الشاطئ، وما تسببه من تشويه للمشهد البصري والحضري، مبينًا أن البلدية ستواصل حملاتها الميدانية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين للحد من هذه الظواهر.