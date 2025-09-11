حملة ميدانية لرصد الدراجات النارية المخالفة في خليج سلمان

نفَّذت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية، حملة ميدانية في منطقة “خليج سلمان” لرصد الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والتعليمات، ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على السلامة العامة، والمشهد الحضري في المواقع الساحلية.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبدالله مباركي، أن الفرق الرقابية رصدت نشاطًا لتأجير الدراجات النارية بصورة غير نظامية في بعض المواقع البحرية، مؤكدًا أن هذا النشاط يُعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح البلدية.

وأشار مباركي إلى أن ممارسات تأجير الدراجات النارية المخالفة تشكل خطرًا على سلامة مرتادي الشاطئ، وما تسببه من تشويه للمشهد البصري والحضري، مبينًا أن البلدية ستواصل حملاتها الميدانية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين للحد من هذه الظواهر.