حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين السعوديين

تحدث رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، بالعربية موجها حديثه للطيارين السعوديين فور دخول طائرته الأجواء السعودية.

حواء في السماء

وتوجه رئيس وزراء باكستان بالشكر لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها المضياف كما توجه بالشكر للطيارين السعوديين لدورهم في تأمين سماء السعودية.

حوار في السماء 🇸🇦🇵🇰 بين المقاتلات السعودية ورئيس الوزراء الباكستاني فور دخوله أجواء المملكة وشهباز شريف متحدثا بالعربية يخاطب الطيارين السعوديين

مباحثات رسمية

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وتم إقامة مراسم استقبال رسمية لدولته.

وعقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية جلسة مباحثات رسمية.