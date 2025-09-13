حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع وظائف شاغرة لدى شركة الفنار كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل
أفاد المكتب الإعلامي للفنانة الكويتية حياة الفهد بتفاصيل حالتها الصحية، ونفى سفرها إلى لندن للعلاج إثر تدهور صحتها، مؤكداً بقاءها في العناية الفائقة بالكويت.
وأصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه بياناً رسمياً، أوضح فيه أن الفهد خضعت لعملية قسطرة في شهر يوليو الماضي، أعقبتها جلطة استدعت نقلها للعناية الفائقة، وأشار البيان إلى أنها “تعرضت لجلطة ثانية في الدماغ أثناء العلاج”.
كما أوضح البيان أن الممثلة الكويتية حالتها شبه مستقرة في العناية المركزة في الكويت، مشيرا إلى أن هناك متغيرات لوضعها الصحي حيث إنه يمر بعدة مراحل مضيفاً “هذه إرادة الله”.
وأضاف “تم الاستعانة بالتنفس الصناعي بشكل احترازي، وبعد ظهور مؤشرات إيجابية تم الاستغناء عن التنفس الاصطناعي”، كما طالب البيان جمهورها بالدعاء، مبيناً أن الزيارة ممنوعة وتنحصر فقط لعائلتها والمقربين منها.
ولفت البيان إلى أنه تم إرسال ملف الفنانة الطبي إلى المكتب الصحي الكويتي في لندن، وبانتظار موعد في أحد المستشفيات لكي يتم نقلها بالإخلاء الطبي.