Icon

حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي Icon تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات Icon القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية Icon ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 Icon الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس Icon تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو Icon المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ Icon ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٦ مساءً
حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد المكتب الإعلامي للفنانة الكويتية حياة الفهد بتفاصيل حالتها الصحية، ونفى سفرها إلى لندن للعلاج إثر تدهور صحتها، مؤكداً بقاءها في العناية الفائقة بالكويت.

وأصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه بياناً رسمياً، أوضح فيه أن الفهد خضعت لعملية قسطرة في شهر يوليو الماضي، أعقبتها جلطة استدعت نقلها للعناية الفائقة، وأشار البيان إلى أنها “تعرضت لجلطة ثانية في الدماغ أثناء العلاج”.

قد يهمّك أيضاً
بعد مطالبتها بترحيل الوافدين.. حياة الفهد تعتذر: لست ضد الإنسانية

بعد مطالبتها بترحيل الوافدين.. حياة الفهد تعتذر: لست ضد الإنسانية

برلمانية كويتية تطالب بترحيل الوافدين: أحد أسباب انتشار كورونا

برلمانية كويتية تطالب بترحيل الوافدين: أحد أسباب انتشار كورونا

حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية

كما أوضح البيان أن الممثلة الكويتية حالتها شبه مستقرة في العناية المركزة في الكويت، مشيرا إلى أن هناك متغيرات لوضعها الصحي حيث إنه يمر بعدة مراحل مضيفاً “هذه إرادة الله”.

وأضاف “تم الاستعانة بالتنفس الصناعي بشكل احترازي، وبعد ظهور مؤشرات إيجابية تم الاستغناء عن التنفس الاصطناعي”، كما طالب البيان جمهورها بالدعاء، مبيناً أن الزيارة ممنوعة وتنحصر فقط لعائلتها والمقربين منها.

ولفت البيان إلى أنه تم إرسال ملف الفنانة الطبي إلى المكتب الصحي الكويتي في لندن، وبانتظار موعد في أحد المستشفيات لكي يتم نقلها بالإخلاء الطبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد