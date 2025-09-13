حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي

أفاد المكتب الإعلامي للفنانة الكويتية حياة الفهد بتفاصيل حالتها الصحية، ونفى سفرها إلى لندن للعلاج إثر تدهور صحتها، مؤكداً بقاءها في العناية الفائقة بالكويت.

وأصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه بياناً رسمياً، أوضح فيه أن الفهد خضعت لعملية قسطرة في شهر يوليو الماضي، أعقبتها جلطة استدعت نقلها للعناية الفائقة، وأشار البيان إلى أنها “تعرضت لجلطة ثانية في الدماغ أثناء العلاج”.

حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية

كما أوضح البيان أن الممثلة الكويتية حالتها شبه مستقرة في العناية المركزة في الكويت، مشيرا إلى أن هناك متغيرات لوضعها الصحي حيث إنه يمر بعدة مراحل مضيفاً “هذه إرادة الله”.

وأضاف “تم الاستعانة بالتنفس الصناعي بشكل احترازي، وبعد ظهور مؤشرات إيجابية تم الاستغناء عن التنفس الاصطناعي”، كما طالب البيان جمهورها بالدعاء، مبيناً أن الزيارة ممنوعة وتنحصر فقط لعائلتها والمقربين منها.

ولفت البيان إلى أنه تم إرسال ملف الفنانة الطبي إلى المكتب الصحي الكويتي في لندن، وبانتظار موعد في أحد المستشفيات لكي يتم نقلها بالإخلاء الطبي.