خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥١ مساءً
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وأكد سمو وزير الدفاع خلال الاتصال وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

