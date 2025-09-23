وزير الدفاع يستذكر الشهداء ويحيي جنود الوطن وحُماته

قال وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، في ذكرى الاحتفاء باليوم الوطني: “نستذكر اليوم مسيرة توحيد بلادنا المباركة، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ورجاله المخلصين الأوفياء”.

وأضاف وزير الدفاع، عبر حسابه في منصة إكس” ‏رحم الله شهداءنا من سطروا بأرواحهم أعظم التضحيات، وتحيةً لجنود الوطن وحُماته الذين نالوا شرف الدفاع عنه.. ‏حفظ الله وطننا عزيزًا شامخًا في ظل القيادة -أيدها الله-“.