وزير الدفاع يستذكر الشهداء ويحيي جنود الوطن وحُماته

قال وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، في ذكرى الاحتفاء باليوم الوطني: “نستذكر اليوم مسيرة توحيد بلادنا المباركة، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، ورجاله المخلصين الأوفياء”.
وأضاف وزير الدفاع، عبر حسابه في منصة إكس” رحم الله شهداءنا من سطروا بأرواحهم أعظم التضحيات، وتحيةً لجنود الوطن وحُماته الذين نالوا شرف الدفاع عنه.. حفظ الله وطننا عزيزًا شامخًا في ظل القيادة -أيدها الله-“.
