خالد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في الرياض اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإيرانية، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة، علي رضا عنايتي، وعدد من المسؤولين.