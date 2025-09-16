خالد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلورث، وعدد من المسؤولين.