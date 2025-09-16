Icon

بحثا مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها

خالد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
خالد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلورث، وعدد من المسؤولين.

