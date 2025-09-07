Icon

أكبر ما يميز هذا الحدث هو طول مدة الخسوف

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة
المواطن - فريق التحرير

تشهد الكرة الأرضية مساء اليوم  الأحد، خسوفًا كليًا للقمر، وسيكون مرئيًا بالعين المجردة في السعودية والدول العربية، ومعظم مناطق آسيا، وأستراليا، والأجزاء الوسطى والشرقية من أوروبا وأفريقيا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: “لعل أكبر ما يميز هذا الحدث هو طول مدة الخسوف التي تمتد من البداية إلى النهاية حوالي 5 ساعات و27 دقيقة، لذلك ينُصح برصد المرحلتين الجزئية والكلية، وتُعدان الأسهل للرصد بالعين المجردة”.

خسوف كلي للقمر

وأضاف: “ستبلغ مدة مرحلتي الخسوف الجزئي والكلي معًا 3 ساعات و29 دقيقة، وتستغرق مرحلة الخسوف الكلي وحدها 82 دقيقة، وهي مدة طويلة نسبيًا وتعد الأطول من نوعها منذ عام 2018م، ويجعل هذا الحدث مهمًا علميًا لدراسة ومراقبة الغلاف الجوي للأرض

وأوضح أبو زاهرة بأن الخسوف الكلي للقمر يحدث عندما تصطف الأجرام الثلاثة -الشمس والأرض والقمر- بشكل مثالي، بحيث يمر القمر عبر الجزء الداخلي من ظل الأرض المعروف باسم الظل، ويقع هذا الخسوف قبل حوالي يومين من وصول القمر إلى نقطة الحضيض (أقرب مسافة له من الأرض)، مما يجعل حجمه الظاهري عند ذروة الخسوف أكبر بنحو 3.2% مقارنة بالمتوسط.

وأضاف أن مراحل الخسوف ستكون متزامنة في جميع مناطق المملكة، ويبدأ القمر بالدخول إلى منطقة الظل الخارجي للأرض (شبه الظل) عند الساعة 06:28 مساءً، ويبدأ ضوؤه بالخفوت لكن يصعب ملاحظة ذلك بالعين المجردة، ويكون التغير في الإضاءة صغيرًا جدًا، ولا يظهر بوضوح إلا باستخدام أجهزة فلكية.

بداية الخسوف الجزئي

وأشار إلى أنه يتبع ذلك الحدث الرئيس وهو بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 07:27 مساءً، ويبدأ القمر بالدخول في منطقة الظل الداخلي للأرض (الظل)، ويفقد ضوءه تدريجيًّا، وفي هذه المرحلة يمكن رؤية شكل ظل الأرض المقوس على سطح القمر وهي إحدى الطرق القديمة التي استخدمها العلماء لإثبات كروية الأرض.

وأضاف أنه عند الساعة 08:30 مساءً يبدأ الخسوف الكلي، ويصبح القمر داخل منطقة الظل بالكامل، وخلال الدقائق الأولى من الخسوف يمكن رصد لون أخضر مزرق على إحدى حواف القمر، لافتًا الانتباه إلى أنه يفضل مشاهدته باستخدام منظار أو تلسكوب صغير, وينشأ هذا اللون نتيجة مرور ضوء الشمس عبر طبقة الأوزون في أعلى الستراتوسفير، ويتم امتصاص معظم الضوء الأحمر، ويسمح بمرور الضوء الأزرق.

وختم أبو زاهرة بقوله إن الخسوف الكلي ينتهي عند الساعة 09:54 مساءً، وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي حتى الساعة 10:56 مساءً ويستعيد القمر كامل إضاءته تدريجيًا.

إقامة صلاة الخسوف

من جهته، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر مساء يوم غدٍ الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ.

ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا للسنة النبوية التي حثّت على الصلاة والدعاء والذكر عند رؤية خسوف القمر، اقتداءً بالنبي المصطفى ﷺ القائل: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلّوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم”.

كما دعا الوزير آل الشيخ الأئمة إلى إرشاد المصلين عند حدوث الخسوف بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة.

