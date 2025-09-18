Icon

خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن خدمة شهادة مقدار المنافع تتيح للمتقاعدين والمستفيدين إصدار وتحميل شهادة إلكترونية بمقدار المنافع التأمينية المستحقة ومنافع المعاشات بجميع أنواعها من خلال زيارة الرابط التالي وإتباع إرشادات الخدمة: هنا.

خطوات خدمة شهادة مقدار المنافع

1- النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

2- اختيار الشهادات.

3- اختيار شهادة مقدار المنافع.

4- اختيار نوع المنفعة المطلوبة (منافع نظامي التقاعد/ التأمينات أو منفعة أفراد العائلة)، يمكن إضافة بيانات الحسميات أو الحساب البنكي “اختياري” وتنزيل الشهادة.

وإصدار شهادة مقدار المنافع هي خدمة إلكترونية تقدمها التأمينات الاجتماعية، بحيث تتيح للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية استعراض وإصدار شهادة بمقدار المنافع التأمينية المستحقة، مثل: منافع التقاعد، ومنافع التعطل عن العمل (ساند)، ومنافع أفراد العائلة.

ويتم إصدار هذه الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية، مما يسهل على المستفيد الحصول عليها واستخدامها في المرافق الحكومية والخاصة دون الحاجة لمراجعة الجهة​.

 

