خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
قالت التأمينات الاجتماعية إن خدمة شهادة مقدار المنافع تتيح للمتقاعدين والمستفيدين إصدار وتحميل شهادة إلكترونية بمقدار المنافع التأمينية المستحقة ومنافع المعاشات بجميع أنواعها من خلال زيارة الرابط التالي وإتباع إرشادات الخدمة: هنا.
1- النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
2- اختيار الشهادات.
3- اختيار شهادة مقدار المنافع.
4- اختيار نوع المنفعة المطلوبة (منافع نظامي التقاعد/ التأمينات أو منفعة أفراد العائلة)، يمكن إضافة بيانات الحسميات أو الحساب البنكي “اختياري” وتنزيل الشهادة.
وإصدار شهادة مقدار المنافع هي خدمة إلكترونية تقدمها التأمينات الاجتماعية، بحيث تتيح للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية استعراض وإصدار شهادة بمقدار المنافع التأمينية المستحقة، مثل: منافع التقاعد، ومنافع التعطل عن العمل (ساند)، ومنافع أفراد العائلة.
ويتم إصدار هذه الشهادة باللغتين العربية والإنجليزية، مما يسهل على المستفيد الحصول عليها واستخدامها في المرافق الحكومية والخاصة دون الحاجة لمراجعة الجهة.