Icon

خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر Icon انطلاق الملتقى العلمي عن الترجمة والذكاء الاصطناعي في سيئول Icon شروط الاشتراك في جمعية GOSI Icon آلية تقييم الأصول في حساب المواطن Icon التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية Icon مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين Icon الولايات المتحدة على شفا شلل حكومي Icon النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+ Icon رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة  Icon سوق السينما بالسعودية يشهد تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة جديدة للأسر الحاضنة، تُمكّنهم من إصدار أو عرض أو طباعة شهادة الوفاة لأحد أفراد الأسرة المحتضنين إلكترونيًا، وذلك عبر منصة “أبشر”، بعد الإبلاغ عن حالة الوفاة في المستشفى.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على الأسر الحاضنة، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية بشكل أسرع ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

قد يهمّك أيضاً
أبشر تذكر: احذروا طلبات المستغلين الوهمية

أبشر تذكر: احذروا طلبات المستغلين الوهمية

طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

وأوضحت الأحوال المدنية عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن خطوات تنفيذ الخدمة، كما يلي:

1- تسجيل الدخول إلى موقع أو تطبيق منصة “أبشر”.

2- اختيار “خدماتي”.

3- اختيار “الأحوال المدنية”.

4- اختيار “خدمات شهادة الوفاة”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد