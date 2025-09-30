خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة جديدة للأسر الحاضنة، تُمكّنهم من إصدار أو عرض أو طباعة شهادة الوفاة لأحد أفراد الأسرة المحتضنين إلكترونيًا، وذلك عبر منصة “أبشر”، بعد الإبلاغ عن حالة الوفاة في المستشفى.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على الأسر الحاضنة، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية بشكل أسرع ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن خطوات تنفيذ الخدمة، كما يلي:

1- تسجيل الدخول إلى موقع أو تطبيق منصة “أبشر”.

2- اختيار “خدماتي”.

3- اختيار “الأحوال المدنية”.

4- اختيار “خدمات شهادة الوفاة”.