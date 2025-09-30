خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر انطلاق الملتقى العلمي عن الترجمة والذكاء الاصطناعي في سيئول شروط الاشتراك في جمعية GOSI آلية تقييم الأصول في حساب المواطن التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين الولايات المتحدة على شفا شلل حكومي النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+ رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة سوق السينما بالسعودية يشهد تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية
أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة جديدة للأسر الحاضنة، تُمكّنهم من إصدار أو عرض أو طباعة شهادة الوفاة لأحد أفراد الأسرة المحتضنين إلكترونيًا، وذلك عبر منصة “أبشر”، بعد الإبلاغ عن حالة الوفاة في المستشفى.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على الأسر الحاضنة، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية بشكل أسرع ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن خطوات تنفيذ الخدمة، كما يلي:
1- تسجيل الدخول إلى موقع أو تطبيق منصة “أبشر”.
2- اختيار “خدماتي”.
3- اختيار “الأحوال المدنية”.
4- اختيار “خدمات شهادة الوفاة”.