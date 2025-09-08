Icon

خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر Icon استدعاء 982 سخان ماء Weiju Icon إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان Icon الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي Icon سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات Icon سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية Icon القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم Icon آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن Icon سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٩ مساءً
خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرضت الإدارة العامة للمرور، خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس، أن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة يبدأ بدخول المستفيد لحسابه عبر منصة أبشر، والذهاب إلى خدمات المركبات – استعلامات.

قد يهمّك أيضاً
زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات

زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات

توضيح هام بشأن التأمين الشامل للمركبات

توضيح هام بشأن التأمين الشامل للمركبات

ويلي ذلك إختيار أيقونة اختر صلاحية التأمين على المركبات، ثم بعدها يتم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وبعد ذلك يتم عرض صلاحية التأمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد