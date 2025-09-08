خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر استدعاء 982 سخان ماء Weiju إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا
استعرضت الإدارة العامة للمرور، خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر.
وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس، أن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة يبدأ بدخول المستفيد لحسابه عبر منصة أبشر، والذهاب إلى خدمات المركبات – استعلامات.
ويلي ذلك إختيار أيقونة اختر صلاحية التأمين على المركبات، ثم بعدها يتم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وبعد ذلك يتم عرض صلاحية التأمين.
كيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات، إحدى خدمات #المرور_السعودي عبر منصة #أبشر: pic.twitter.com/8vpvRkbhrm
— المرور السعودي (@eMoroor) September 8, 2025