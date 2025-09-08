خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر

استعرضت الإدارة العامة للمرور، خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس، أن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة يبدأ بدخول المستفيد لحسابه عبر منصة أبشر، والذهاب إلى خدمات المركبات – استعلامات.

ويلي ذلك إختيار أيقونة اختر صلاحية التأمين على المركبات، ثم بعدها يتم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وبعد ذلك يتم عرض صلاحية التأمين.