استعرضت الإدارة العامة للمرور، خطوات الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.
وتابعت الإدارة عبر منصة إكس، أن الخدمة يمكن الحصول عليها بتسجيل الدخول لمنصة أبشر واختيار الخدمات الإلكترونية واختيار “المركبات إدارة المركبات، نقل اللوحات”، ثم اختيار “طلب جديد”.
ويلي تلك الخطوات اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، ادخال بيانات الطرف الآخر، ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، مراجعة الطلب ودفع الرسوم.
ووتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.