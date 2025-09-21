خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أعادت الأحوال المدنية التذكير بخطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر.
وبالنسبة إلى الخطوات، يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
وبعدها يتم قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب، وأخيرًا اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.