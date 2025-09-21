خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر

أعادت الأحوال المدنية التذكير بخطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر.

خطوات تنفيذ الخدمة

وبالنسبة إلى الخطوات، يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

وبعدها يتم قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب، وأخيرًا اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.